Tragico schianto in panda: muore a 19 anni Nicolò Trifoglio

Un altro tragico schianto, un'altra giovane vita spezzata sulle nostre strade. Un giovane di 19 anni di Finale Ligure, Nicolò Trifoglio, è morto dopo un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Pietra Ligure, sul lungomare della cittadina in provincia di Savona. Il ragazzo era a bordo di una Panda insieme ad un amico che stava guidando il mezzo, quando per cause ancora da chiarire il veicolo ha sbandato e si è ribaltato, probabilmente senza il coinvolgimento di altre autovetture, ma questo resta ancora da capire. Le condizioni del 19enne, che era sul sedile del passeggero, sono apparse subito gravi agli operatori del pronto soccorso che si sono precipitati sul posto, e nonostante le cure e il trasporto immediato in ospedale il giovane è morto al mattino per le gravi ferite.

Continua a leggere su Today.it