Calci e manganellate in testa contro una trans: procedimento disciplinare per due vigili

Arriva il procedimento disciplinare per due dei quattro agenti della polizia locale di Milano che lo scorso 24 maggio durante un fermo hanno picchiato Bruna, transessuale di origine brasiliana. L'azione dei vigili, che l'hanno colpita con un manganello e calci e hanno anche usato lo spray urticante, è stata ripresa in un video che è diventato virale.

Dopo i fatti, tre agenti erano stati indagati. (Il quarto agente, una donna, invece no perché avrebbe tentato di fermare i colleghi). A un mese dal pestaggio a due dei vigili vengono contestati comportamenti gravemente "scorretti", che hanno "arrecato un danno al corpo dei vigili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come si legge nel provvedimento del Comune di Milano le contestazioni sono diverse: essersi recati sul luogo dell'intervento "senza informare la centrale operativa" e ricevere la necessaria "autorizzazione" e aver "utilizzato in più frangenti il bastone distanziatore (ovvero il manganello, ndr), strumento di autodifesa in dotazione individuale, colpendo con lo stesso il fermato in diverse parti del corpo, tra cui il capo, e ciò nonostante nell'insegnamento impartito al personale in occasione dei corsi di tecniche operative, siano individuati come vietati i colpi alla testa".

Da qui l'accusa di violazione delle norme per l'utilizzo del manganello e le regole che impongono ai membri della polizia locale di tenere un comportamento "corretto e irreprensibile, operando con senso di responsabilità".

L'atteggiamento di un vigile viene definito da Palazzo Marino, che ha preso visione del video del pestaggio, come "gravemente scorretto" e tale da causare "danno al decoro del corpo della polizia locale e dell'amministrazione comunale". Più lieve la posizione del collega al quale si contesta solo di non avere avvisato la centrale dei propri spostamenti.

Continua a leggere su Today.it...