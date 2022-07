Trovato il corpo del turista bergamasco scomparso da giorni

E’ stato ritrovato in una scarpata a picco sul mare il corpo di un turista bergamasco scomparso da giorni sull’isola di Marettimo, in provincia di Trapani. Il titolare del bed & breakfast in cui soggiornava il 57enne, non vedendolo rientrare, ha lanciato l’allarme. L’uomo, scomparso venerdì 1 luglio, era andato a fare un’escursione a Cala Bianca. A trovarlo il soccorso alpino e speleologico siciliano, in particolare un elicottero con a bordo due tecnici del Sass nella zona di Punta Galera.