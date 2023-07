Il falso medico che esegue trapianti di capelli in 4 ambulatori

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria perché si spacciava per medico chirurgo ed esercitava la professione ma non aveva titoli. Secondo quanto accertato, indossava il camice, faceva la spola tra i suoi quattro ambulatori ed eseguiva interventi per il trapianto di capelli su decine di pazienti, ma non aveva titoli e autorizzazioni. L'uomo, che risulta titolare di un bed and breakfast, è adesso ai domiciliari.

Le indagini sono state condotte dai militari del Nucleo antisofisticazioni (Nas) tra il 2022 e il 2023. L'uomo è stato pedinato, sono stati sentiti i pazienti ed è stata acquisita della documentazione. Secondo quanto reso noto dai militari l'indagato "almeno dal 2017, aveva allestito in riva allo Stretto quattro ambulatori medici di tricologia chirurgica (privi di autorizzazione e quindi abusivi), eseguendo numerose operazioni di trapianto di capelli con tecnica 'Fue', somministrando anestesia locale e prescrivendo farmaci per il decorso post operatorio, senza aver alcun titolo professionale". Una condotta che metteva "in grave pericolo" la salute dei pazienti che pagavano per un intervento la somma di 2.500 euro.

L'indagato aveva tre collaboratori, tra loro anche un'infermiera, che sono stati denunciati in concorso per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

È stato anche eseguito il sequestro preventivo di un sito internet e di una pagina Facebook. I canali social erano utilizzati per procacciare i clienti, provenienti anche dalla Sicilia e dalle altre province calabre. Sotto sequestro anche un ambulatorio medico e la strumentazione.

