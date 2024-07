"Sono un istruttore": 50enne trascina ragazzina in acqua e la spinge al largo. Urla e panico in spiaggia

Procura e carabinieri stanno cercando di fare chiarezza su un episodio avvenuto venerdì scorso, 12 luglio, in un tratto di spiaggia libera non lontano dalla Baia dei Turchi, a nord di Otranto, sulla costa salentina. Secondo quanto appreso, una ragazzina sarebbe stata molestata da un 50enne, sulla cui posizione si sono ora concentrati gli accertamenti delle forze dell'ordine. Dei fatti si è avuta conoscenza solo nelle scorse ore. Come spiega LeccePrima, i carabinieri sono intervenuti sul bagnasciuga dopo essere stati allertati da alcuni bagnanti che hanno intravisto nell'atteggiamento dell'uomo un tentativo di palpeggiamento e violenza ai danni della ragazzina.

Proprio sulla base dei primi elementi raccolti, e dopo l'ascolto in caserma, l'uomo per ora è indagato a piede libero per violenza sessuale aggravata. E a quanto è dato di sapere lo stesso sarebbe un soggetto noto e già coinvolto in episodio analoghi.

"Sono un istruttore di fitness": le molestie e le urla della ragazzina

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che il presunto molestatore si sarebbe avvicinato alla 15enne prima sulla riva, e poi trascinandola in acqua, accampando tra l'altro la scusa di essere un istruttore di fitness e di voler fare degli esercizi in acqua. Ma a quanto pare le intenzioni sarebbero state di ben altra natura, come sembra abbiano raccontato alcuni testimoni, che hanno visto l'uomo abbracciare la ragazzina e sospingerla verso il largo.

La scena è stata notata da alcuni bagnanti nelle vicinanze e anche dal fidanzatino della ragazzina, che era in spiaggia con il fratellino. Le urla delle 15enne hanno poi richiamato l'attenzione anche degli altri bagnanti e a quel punto il 50enne ha lasciato andare la ragazzina ed ha raggiunto a nuoto la riva tentando, forse, di andare via dalla spiaggia.

Il presunto molestatore è stato però bloccato da alcune persone e anche da un finanziere fuori servizio che in quel momento si trovava in spiaggia. Il tutto si è concluso in quel frangente con l'arrivo della pattuglia dei carabinieri che ha prelevato l'uomo e lo ha portato in caserma. I dettagli della vicenda sono ancora in fase di approfondimento.