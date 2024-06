La tratta dei cinesi: schiavi e donne nude col passaporto in mano

È un dettaglio non trascurabile quello emerso nell'indagine Chinese Shuttles, attività coordinata dalla direzione distrettuale antimafia giuliana e condotta dalla polizia di frontiera di Trieste che ha portato all'arresto di nove trafficanti e a 27 denunce nei confronti di altrettante persone, tutte di origine cinese e coinvolte in un maxi traffico di esseri umani dalla Cina all'Italia. Il particolare, definito "crudo" dal sostituto procuratore Federico Frezza, sarebbe quello che riguarda centinaia di fotografie che ritraggono numerose donne cinesi, immortalate nude con un passaporto in mano e vere e proprie vittime, apparentemente, di quella che può essere considerata una delle tratte della moderna schiavitù cinese verso il nostro paese.

Destinazione Italia

La banda di passeur (chi organizza il trasporto clandestino di persone attraverso un confine) e di trafficanti coinvolti aveva stabilito la propria "base logistica" a Cazzago, frazione di Pianiga, località in provincia di Venezia. Qui le persone venivano trattenute per qualche ora o qualche giorno, da dove poi partivano per altre destinazioni lungo la penisola italiana. "Non sappiamo dove finiscono queste persone" così gli inquirenti. Tra tutte le città di destinazione spiccano Milano, Venezia e Prato, comune toscano dove da anni vive la più nutrita comunità cinese d'Italia. A volte il percorso proseguiva verso la Francia e la Spagna. Un itinerario che poteva sembrare un "normale" viaggio in Europa.

Il viaggio e la base logistica

Dalla Cina, infatti, i migranti salivano a bordo di un aereo che, dopo lo scalo a Istanbul, atterrava a Belgrado, in Serbia. Da qui, nei giorni successivi, i cinesi entravano in Bosnia, poi in Croazia, in Slovenia ed infine in Italia. La frontiera prescelta dai 77 individuati durante le indagini era quella del Carso alle spalle di Trieste. Durante la perquisizione condotta all'interno della casa a Cazzago sono stati rinvenuti circa 10 mila euro in contanti, frutto con ogni probabilità dell'attività illegale, oltre a 86 passaporti e carte d'identità di cui 54 palesemente contraffatti. Diciotto, inoltre, i veicoli posti sotto sequestro. Va sottolineato che il primo arresto di un cittadino cinese coinvolto nel traffico di connazionali è stato effettuato ad un valico di frontiera lo scorso 4 aprile nell'ambito dei controlli conseguenti alla sospensione del regime di Schengen.