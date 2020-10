Travolge e uccide una donna, poi scappa: caccia all'auto pirata

È caccia al pirata della strada a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove una donna di 72 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto in via Miliscola. La persona che si trovava alla guida della vettura si è poi data alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.

Donna travolta e uccisa a Pozzuoli: caccia al pirata

La 72enne è morta sul posto, a nulla è valso l'intervento dei sanitari. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.40 all'altezza della rotonda nota come "Rotonda Cavani" dal nome del calciatore uruguaiano che abitava a poca distanza negli anni della sua permanenza a Napoli.

Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli per risalire all'identità della persona alla guida, anche utilizzando le immagini registrate dalle telecamere presenti sul posto.