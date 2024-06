Travolti dalla piena del fiume: trovati due corpi, si cerca il terzo

I vigili del fuoco hanno individuato i corpi di due dei tre ragazzi che nel primo pomeriggio di venerdì sono stati travolti dalla piena del fiume Natisone, a Premariacco, in provincia di Udine. Si tratterebbero dei cadaveri delle due ragazze, la 20enne Patrizia Cormos e l'amica di 23 anni Bianca Doros. I corpi sono stati individuati a 700 metri e a un km a valle dal luogo della scomparsa. Le ricerche proseguono per trovare il corpo del terzo disperso, il 25enne Cristian Casian Molnar, che si trovava insieme alle due amiche quando la corrente li ha trascinati via.

+notizia in aggiornamento+