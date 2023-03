Travolto e ucciso in bici: arrestato il pirata della strada che guidava il furgone "impazzito"

Ha trovato la morte su una provinciale campana, travolto e ucciso in bici. Il pirata della strada non si è nemmeno fermato a soccorrerlo.

Un uomo di 59 anni, di nazionalità albanese, stava percorrendo in sella alla sua bici la strada provinciale 18 "Santa Maria a Cubito", a Villa Literno (Caserta), diretto presso un centro diagnostico a Giugliano in Campania per sottoporsi a degli esami. Erano appena le 6,30 di martedì mattina, il sole era sorto da poco quando è stato investito da un furgone che procedeva a velocità sostenuta.

Il veicolo, dopo averlo travolto, prima di allontanarsi, ha violentemente tamponato una seconda autovettura, ferendo il conducente. Nel giro di poche ore i carabinieri della stazione di Villa Literno hanno ricostruito la dinamica della tragedia, identificando e procedendo al fermo di chi era alla guida.

Si tratta di un 28enne albanese, che sarà accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere: è a disposizione dell'autorità giudiziaria.