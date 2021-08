Tre femminicidi in un giorno: emergenza infinita

Un record dell’orrore con tre donne uccise per mano dei loro uomini e si riaccende l'allerta su un fenomeno che non accenna a placarsi

Tre omicidi. Tre femminicidi in un giorno, in appena 24 ore. E non sono casi isolati perché ogni giorno in Italia ci sono arresti, denunce, misure di custodia cautelare, ammonimenti a uomini che perseguitano o minacciano o fanno del male alle donne. Sono le loro mogli o compagne, ma anche ex fidanzate che li hanno lasciati e loro non se ne sanno fare una ragione. Ieri un record dell’orrore con tre donne uccise per mano dei loro uomini che giuravano di amarle.

La prima in provincia di Grosseto. Erano le 00.20 quando una chiamata al 112 da parte di un uomo annunciava ai carabinieri l'omicidio appena commesso. "Ho ucciso la mia compagna, non so dove sono” aveva detto ai militari che poi sono riusciti a rintracciarlo. L’uomo era in lacrime e con i vestiti sporchi di sangue davanti all'auto con all'interno il corpo della compagna che presentava una vistosa ferita al collo. L’aveva accoltellata al collo per poi adagiare il corpo sulla macchina.

A Vigevano invece, in provincia di Pavia, ieri pomeriggio un uomo si è costituito dopo aver accoltellato a morte la compagna con la quale conviveva da appena due settimane. La donna sarebbe stata uccisa con diverse coltellate, poi lui, un 59enne ha tenuto in casa il cadavere per più di 24 ore.

La vittima si chiama Marylin Pera, casalinga di 39 anni, era madre di un figlio avuto da un'altra unione. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio causato dal fatto che la donna voleva andarsene per tornare dall'ex marito, dal quale era separata, per il timore di perdere l'affidamento del figlio ancora piccolo e di non poterlo più vedere.

A Brescia poi un uomo di 56 anni ha strangolato la moglie di 57. Entrambi di origini straniere, sposati, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio.