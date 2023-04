Tre figli con tre diverse dipendenti, ma non li riconosce: imprenditore finisce a processo

Sedotte e abbandonate. Nonostante stessero portando avanti una gravidanza. È questo lo schema adottato da un datore di lavoro 32enne di Sora, in provincia di Frosinone, che nell'arco di un anno ha messo incinta tre collaboratrici diverse, una dopo l'altra, ed finirà in tribunale perché non ha voluto riconoscere la paternità dei tre figli.

Una delle tre, la prima che ha già messo a mondo il bambino, ha portato in tribunale l’ex compagno per vedere riconosciuti i diritti di mantenimento per il figlio. Il processo civile inizierà a Cassino il 21 settembre e vede imputato un piccolo imprenditore di Sora, che dovrà comparire in Tribunale per il riconoscimento della paternità del primo nato. E con tutta probabilità anche le altre due colleghe faranno la stessa cosa.

Ma facciamo un passo indietro. La prima relazione era iniziata a febbraio 2022, quando i due vanno a convivere e la donna inizia a lavorare nell’attività del compagno. A distanza di qualche settimana, lei scopre di aspettare un bambino da quello che è anche il suo datore di lavoro, chiedendogli di smettere di lavorare per evitare che i ritmi di lavoro possano compromettere la gravidanza. La relazione tra i due si incrina, lui si comporta in modo sempre più aggressivo nei suoi confronti, finché la donna capisce che non ci sono più i presupposti per convivere insieme. Così arriva la rottura l'agosto successivo. In un primo momento l’imprenditore si dice comunque disposto a sostenere le spese della gravidanza, ma poco dopo cambia idea e pretende un test del Dna. Lui però non ha intenzione di pagare l’esame, né quindi di sottoporsi al test.

In pochi mesi l’imprenditore inizia una nuova relazione con un’altra collaboratrice della sua società, che rimane incinta. L’ex fidanzata però scopre la storia sui social, dove trova il video del baby shower organizzato dai due per rivelare il sesso del neonato. Ed è in questo momento che compare una terza dipendente dell'azienda dell'imprenditore, anche lei rimasta incinta dopo averlo frequentato il 32enne. Saranno i giudici del Tribunale di Cassino a determinare il destino dell'imprenditore playboy.