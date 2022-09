Tredicenne caduto dal balcone: cosa hanno trovato sul suo cellulare

A distanza di pochi giorni giorni dal volo del 13enne dal balcone del quarto piano della sua abitazione a Gragnano, in provincia di Napoli, emerge una terribile verità su quanto è accaduto lo scorso 1 settembre. Come riportano i quotidiani della Campania, Alessando sarebbe stato vittima di bullismo.

La prova è tutta nelle chat del suo telefonino, sequestrato nell’immediatezza della morte del 13enne. Poco prima di precipitare, il 13enne aveva scritto alla ragazza un messaggio d’addio, che fa tramontare del tutto l’ipotesi di una caduta accidentale dal balcone di casa. Ma la prova più agghiacciante è in un altro messaggio: "Ti devi uccidere", si legge in una conservazione presente sul telefonino del ragazzino. "Lo tempestavano di messaggi in una chat segreta. Insulti e minacce di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla finita", riporta 'il Mattino' secondo cui sono in via di identificazione gli autori dei messaggi.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Gli inquirenti stanno ricostruendo la vicenda, facendo luce sulla vicenda che nei primi momenti sembrava essere un incidente avvenuto in casa mentre il ragazzo era solo. All'inizio si ipotizzava che fosse affacciato al balcone per riparare il filo di un'antenna, in realtà, forse a quel filo si sarebbe aggrappato per non cadere nel vuoto. Un volo fatale di 15 metri.

Ora gli inquirenti invece seguono un'altra pista. Il 13enne sarebbe stato vittima di bulli che lo hanno tempestato di insulti e invitato a togliersi la vita. Stando a quanto trapelato, sarebbero già stati individuati i primi autori dei messaggi, alcuni dei quali sarebbero minori, tanto che della vicenda sarebbe stata interessata anche la competente Procura.

Nel frattempo si resta in attesa di conoscere la decisione degli inquirenti in merito all'effettuazione o meno dell'autopsia: il corpo di Alessandro resta sotto sequestro nell'obitorio di Castellammare di Stabia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo dopo avere sciolto i nodi legati all'esame autoptico, sarà possibile effettuare i funerali, giorno nel quale - come ha già annunciato il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria - l'amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino.