"Ha bloccato per ore i treni dell'Alta velocità", uomo arrestato per terrorismo

Lo scorso 8 agosto qualcuno si è introdotto in una galleria del tratto fiorentino dell'Alta velocità ferroviaria causando l'interruzione della linea per diverse ore. Adesso un uomo è accusato di essere l'autore del danneggiamento. Le accuse sono pesantissime: "attentato alla sicurezza dei trasporti e rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro con l'aggravante della finalità di terrorismo".

Sotto indagine c'è un cittadino italiano, appartenente all'area anarchica. La Digos di Firenze oggi, 23 febbraio, ha eseguito l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari "con divieto assoluto di comunicare con persone diverse da quelle con lui abitanti e con applicazione di braccialetto elettronico".

In particolare nel pomeriggio dell'8 agosto vennero danneggiati un quadro elettrico e altri strumenti che servono per il monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria, rimasta bloccata dalla 19 fino a mezzanotte circa. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'indagato avrebbe strappato i cavi di due telecamere di videosorveglianza impedendo di visionare la galleria Scheggianico a Firenzuola "e il relativo soccorso di eventuali passeggeri". Per la Procura "l'insieme dei danni provocati compromise e mise in pericolo l'intero sistema di soccorso e la gestione dell'emergenza della galleria Scheggianico".

L'indagato è attualmente sotto processo per altri sei episodi analoghi per cui è stato arrestato il 25 gennaio 2022. Per l'attentato dell'estate scorsa, spiega una nota della Procura, l'indagato è stato ritenuto "l'autore o, comunque, l'ispiratore" dell'azione.