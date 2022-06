Treno deragliato a Roma, ancora ritardi e cancellazioni per Regionali e Alta velocità

Sono ancora giornate da dimenticare colme di disagi per chi viaggia in treno. Anche oggi 6 giugno, sono previste modifiche alla normale circolazione ferroviaria - sia per i Regionali sia per l'Alta velocità - a causa dell'incidente di venerdì del treno Torino-Napoli a Roma. Il Frecciarossa 9311 è parzialmente uscito dai binari nella galleria Serenissima. Il binario è stato dissequestrato, ma non è ancora agibile. Occorreranno ancora alcuni giorni per il ripristino della regolare circolazione. Di seguito tutte le modifiche adottate da Ferrovie dello Stato.

Niente treni ad alta velocità tra Roma e Napoli

Trenitalia spiega che "il traffico permane sospeso sulla linea alta velocità Roma - Napoli. La circolazione sulla linea Roma - Pescara è in graduale ripresa. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. In attesa della conclusione dei lavori di ripristino completo dell’infrastruttura, sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni Alta Velocità e Regionali nelle Regioni Lazio e Campania. Sono, inoltre, programmate alcune modifiche ai collegamenti Regionali Veloci tra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche. L’offerta ferroviaria è stata rimodulata bilanciando le esigenze del trasporto Regionale e quelle dell’Alta Velocità, per minimizzare le inevitabili ripercussioni su entrambe, con un'attenzione particolare alla mobilità delle fasce pendolari".

I treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Formia e via Cassino. Maggiori tempi di percorrenza da 60 a 90 minuti. Quelli sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. I treni instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone.

Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 295 München Hauptbahnhof (19:28) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45) termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 5:53. I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 294 Roma Termini (20:17) - Tarvisio Boscoverde - München Hauptbahnhof (9:21) ha origine da Bologna Centrale alle ore 23:45. I passeggeri in partenza da Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno EN 294.

Cosa cambia per i treni regionali

Previste modifiche anche per alcuni treni Regionali di Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Campania. L'elenco delle tratte interessate: