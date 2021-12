Treni nel caos, ritardi di oltre tre ore e cancellazioni: cosa è successo

Ritardi che superano le tre ore, passeggeri in viaggio anche dalle 5 del mattino bloccati a metà strada o costretti a ricorrere a mezzi di trasporto alternativi: è un sabato da incubo per chi ha scelto di viaggiare in treno, colpa di un guasto che si è verificato intorno alle 7 all’altezza della stazione di Firenze Santa Maria Novella e ha paralizzato la tratta Firenze-Roma (e viceversa).

Dopo una temporanea sospensione del servizio per consentire ai tecnici di intervenire, intorno alle 8 la circolazione è ripresa, ma a singhiozzo e fortemente rallentata causando ritardi a cascata per tutti i convogli che passano sulla tratta Rovezzano - Firenze Santa Maria Novella. Poco prima delle 16, con i tecnici ancora al lavoro, i tempi di percorrenza arrivavano sino a 200 minuti per i treni in direzione Roma e fino a 80 minuti per i treni in direzione Firenze, e quelli precedentemente coinvolti hanno registrato ritardi sino a 3 ore e mezza. Coinvolti regionali, regionali veloci e Frecce.

Il guasto ha costretto Trenitalia a instradare tutti i treni sulla linea convenzionale tra Arezzo e Firenze, con conseguente congestione delle linee, e a riprogrammare l’intera offerta. Il guasto, ha fatto sapere l’azienda, è dovuto a una disconnessione degli impianti di circolazione dei treni. A metà pomeriggio i convogli cancellati erano 9, una ventina quelli parzialmente cancellati e svariate decine quelli che viaggiavano con forte ritardo.

Treni direttamente coinvolti

FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

FR 9608 Salerno (5:15) - Milano Centrale (10:00)

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:10)

FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:10)

FR 9514/9528 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00)

FR 9516/9518 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00)

FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

FR 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50)

FR 9696/9605 Bergamo (5:45) - Napoli Centrale (11:03)

FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma Termini (10:35)

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

FR 9506 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:03)

FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

FR 8327 Milano Centrale (6:10) - Lecce (16:35)

FR 9490/9412 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

FR 9604/9609 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)

FR 9466/9467 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

FR 9584/9586 Reggio Calabria Centrale (6:44) - Torino Porta Nuova (18:00)

FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

FR 9520/9522 Salerno (6:51) - Milano Centrale (12:50)

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

FR 9519/9521 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06)

FR 9515/9517 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

FR 9618 Napoli Centrale (7:30) - Milano Centrale (12:00)

FR 9524/9526 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)

FR 9583/9585 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (18:48)

FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

FR 9414 Napoli Centrale (8:09) - Venezia Santa Lucia (13:34)

FR 9311 Torino Porta Nuova (8:50) - Napoli Centrale (15:03)

FR 8506 Roma Termini (8:50) - Bolzano (13:48)

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:10)

FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30)

FR 9411/9492 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)

FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40)

FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

FR 9587/9589 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:10)

FR 9527/9529 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35)

FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48)

FR 9416 Roma Termini (10:35) - Venezia Santa Lucia (14:34)

FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:00)

FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12)

FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34)

FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:25)

FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00)

FR 9539 Torino Porta Nuova (12:00) - Napoli Centrale (18:53)

FR 9422 Napoli Centrale (12:10) - Venezia Santa Lucia (17:34)

FR 9540 Napoli Centrale (12:40) - Milano Centrale (17:50)

FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48)

FA 8583/8584/8585/8586 Genova Piazza Principe (5:53) - Fiumicino Aeroporto (10:22)

FA 9301 Mantova (6:00) - Roma Termini (9:35)

FA 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34)

FA 8588/8589/8590 Roma Termini (6:25) - Genova Piazza Principe (10:45)

FA 8509/8510 Sibari (6:27) - Bolzano (15:48)

FA 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

FA 8502 Roma Termini (6:50) - Bolzano (11:51)

FA 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

FA 8512/8513 Vicenza (7:16) - Roma Termini (11:10)

FA 8551/8552/8553 Genova Piazza Principe (7:40) - Roma Termini (12:10)

FA 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

IC 583 Milano Centrale (5:00) - Napoli Centrale (14:02)

IC 580 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:15)

IC 1510 Napoli Centrale (10:31) - Milano Centrale (19:40)

EN 297/298/293 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (9:10)

RV 4070 Foligno (5:30) - Firenze Santa Maria Novella (8:35)

RV 4118 Chiusi (5:45) - Firenze Santa Maria Novella (7:38)

RV 4120 Chiusi (6:22) - Firenze Santa Maria Novella (7:58)

RV 4096 Roma Termini (7:02) - Firenze Santa Maria Novella (10:48)

RV 4071 Firenze Santa Maria Novella (8:02) - Foligno (10:58)

RV 4072 Foligno (9:12) - Firenze Santa Maria Novella (11:57)

RV 4075 Firenze Santa Maria Novella (9:48) - Terontola (11:21)

RV 4074 Foligno (11:08) - Firenze Santa Maria Novella (13:51)

RV 4100 Roma Tiburtina (11:11) - Firenze Santa Maria Novella (14:48)

RV 4103 Firenze Santa Maria Novella (11:14) - Roma Termini (14:48)

RV 4077 Firenze Santa Maria Novella (12:14) - Foligno (15:15)

RV 4076 Foligno (13:03) - Firenze Santa Maria Novella (15:48)

RV 4105 Firenze Santa Maria Novella (13:14) - Roma Termini (17:05)

RV 4091 Firenze Santa Maria Novella (14:14) - Foligno (17:03)

RV 4107 Firenze Santa Maria Novella (15:14) - Roma Termini (19:00)

R 18738 Arezzo (6:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:29)

R 18826 Chiusi (6:02) - Pistoia (8:38)

R 18938 Borgo San Lorenzo (6:32) - Firenze Santa Maria Novella (7:51)

R 18740 Arezzo (6:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:20)

R 18986 Borgo San Lorenzo (6:59) - Firenze Campo Marte (7:42)

R 18742 Arezzo (7:17) - Firenze Santa Maria Novella (8:47)

R 18748 Chiusi (7:17) - Firenze Santa Maria Novella (9:38)

R 18745 Firenze Santa Maria Novella (7:34) - Chiusi (9:43)

R 18746 Chiusi (7:52) - Firenze Santa Maria Novella (9:32)

R 18939 Firenze Santa Maria Novella (7:55) - Borgo San Lorenzo (9:10)

R 18504 Firenze Santa Maria Novella (8:10) - Viareggio (9:50)

R 18747 Firenze Santa Maria Novella (8:15) - Arezzo (9:49)

R 18946 Borgo San Lorenzo (8:43) - Firenze Santa Maria Novella (10:04)

R 18941 Firenze Santa Maria Novella (8:55) - Borgo San Lorenzo (10:10)

R 18943 Firenze Santa Maria Novella (9:52) - Borgo San Lorenzo (11:10)

R 18952 Borgo San Lorenzo (10:43) - Firenze Santa Maria Novella (12:04)

R 18947 Firenze Santa Maria Novella (11:55) - Borgo San Lorenzo (13:10)

R 18951 Firenze Santa Maria Novella (12:55) - Borgo San Lorenzo (14:10)

R 18758 Arezzo (13:08) - Firenze Santa Maria Novella (14:38)

R 18840 Montevarchi Terranuova (13:13) - Prato Centrale (14:48)

R 18762 Chiusi (13:20) - Firenze Santa Maria Novella (15:38)

R 18763 Firenze Santa Maria Novella (13:22) - Arezzo (14:54)

R 18958 Borgo San Lorenzo (13:43) - Firenze Santa Maria Novella (15:04)

R 18957 Firenze Santa Maria Novella (14:19) - Borgo San Lorenzo (15:39)

R 18962 Borgo San Lorenzo (14:43) - Firenze Santa Maria Novella (16:04)

R 18843 Prato Centrale (15:12) - Montevarchi Terranuova (16:45)

R 18771 Firenze Santa Maria Novella (15:22) - Arezzo (16:52)

Treni parzialmente cancellati

FR 9519/9521 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (13:15): limitato a Napoli Centrale. I passeggeri possono proseguire con il treno R 4297 in partenza da Napoli Centrale alle ore 16:14 e in arrivo a Salerno alle ore 16:59;

FR 9411/9492 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07): limitato a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno RV 4626 Roma Termini (13:50) - Fiumicino Aeroporto (14:22).

RV 4094 Roma Termini (6:06) - Firenze Santa Maria Novella (9:52): limitato a Figline Valdarno (9:17)

RV 4101 Firenze Santa Maria Novella (9:04) - Roma Termini (12:45): origine da Figline Valdarno (9:28) e limitato a Orte (11:53)

R 17855 Vernio (7:05) - Firenze Campo Marte (8:16): limitato a Firenze Rifredi (8:03)

R 4092 Arezzo (7:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:31): limitato a Firenze Rovezzano (8:31)

R 18823 Pistoia (7:56) - Firenze Campo Marte (8:52): limitato a Firenze Castello (8:34)

R 17816 Firenze Campo Marte (8:32) - Prato Centrale (9:09): origine da Firenze Rifredi (8:41)

R 18750 Arezzo (9:16) - Firenze Santa Maria Novella (10:52): limitato a Pontassieve (10:23)

R 18749 Firenze Santa Maria Novella (9:22) - Arezzo (11:02): origine da Pontassieve (9:48)

R 18832 Firenze Campo Marte (10:30) - Prato Centrale (10:58): origine da Firenze Castello (10:44)

R 18945 Firenze Santa Maria Novella (10:52) - Borgo San Lorenzo (12:10): origine da Firenze Campo Marte (10:59)

R 18755 Firenze Santa Maria Novella (11:18) - Arezzo (12:50): origine da Pontassieve (11:44)

R 18756 Arezzo (12:08) - Firenze Santa Maria Novella (13:38): limitato a Pontassieve (13:09)

R 18956 Borgo San Lorenzo (12:43) - Firenze Santa Maria Novella (14:04): limitato a Pontassieve (13:38)

R 18769 Firenze Santa Maria Novella (14:30) - Arezzo (15:56): origine da Pontassieve (14:52)

R 18959 Firenze Santa Maria Novella (14:55) - Borgo San Lorenzo (16:10): origine da Pontassieve (15:19)

Treni cancellati