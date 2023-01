Incidente ferroviario alla stazione di Milano: treni con ritardi fino a due ore

Un treno di Trenord in manovra, senza passeggeri, ha superato un tronchino di sicurezza alla Stazione Centrale di Milano intorno alle 15:10 provocando danni alla linea elettrica e causando rallentamenti sulla linea, con ritardi fino a due ore e cancellazione di convogli. Si è trattato, fanno sapere fonti aziendali, dell'errore umano di un macchinista.

I treni sulla direttrice Torino-Roma non arrivano in Centrale mentre quelli fra Torino e Venezia fermano a Certosa e Lambrate. "I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione - fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana - resterà perturbata per le prossime ore".

Treni Alta Velocità parzialmente cancellati

• FR 9736 Venezia Santa Lucia (13:48) - Milano Centrale (16:15): il treno oggi termina la corsa a Milano Lambrate (16:08). I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia di Milano Lambrate.

• FR 9747 Milano Centrale (16:45) - Venezia Santa Lucia (19:12): Il treno oggi ha origine da Milano Lambrate (16:50). I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia di Milano Centrale.

• IC 590 Salerno (8:58) - Milano Centrale (19:17): il treno oggi termina la corsa a Piacenza (18:17). I passeggeri possono proseguire con i primi treni utili a cura del perosnale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 599 Milano Centrale (17:40) - Terni (0:40): il treno oggi ha origine da Piacenza (18:36). I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assisteza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità e InterCity cancellati



• FR 9741 Milano Centrale (15:45) - Venezia Santa Lucia (18:12): i passeggeri in partenza da Milano Centrale possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia di Milano Centrale per raggiungere la stazione di Milano Lambrate dove trovano proseguimento con il treno FR 9747 Milano Centrale (16:45) - Venezia Santa Lucia (19:12)

• IC 673 Milano Centrale (16:05) - Livorno Centrale (20:35): i passeggeri possono utilizzare il treno IC 675 in partenza alle ore 17:05 e in arrivo alle ore 18:44 a Genova Piazza Principe dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.