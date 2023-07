Si ribalta il trenino pieno di turisti: le immagini

Attimi di paura a Eraclea, in provincia di Venezia dove nella serata di ieri, lunedì 3 luglio, un trenino del trasporto turistico si è ribaltato in strada: uno dei vagoni si è letteralmente rovesciato in via Livenzuola. Il convoglio aperto che trasporta come di consueto alcuni turisti per un giro della località balneare, all'improvviso si è sbilanciato ed è in parte finito sull'asfalto ribaltandosi su un fianco. A rimanere coinvolto è stato un vagone in particolare, i cui passeggeri sono stati sbalzati fuori dal trenino.

Diverse le persone ferite e contuse. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita. I pompieri arrivati da San Donà hanno collaborato con il personale del Suem 118 per dare subito soccorso e man a mano trasferire circa una decina di persone che dovevano essere curate e controllate al pronto soccorso e sui mezzi a disposizione per l'assistenza sanitaria. Sono intervenute più ambulanze per prestare le cure ai feriti dell’incidente. Le cause del ribaltamento del vagone sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Donà, che in via Livenzuola hanno lavorato per ricostruire l'accaduto attraverso i rilievi e le testimonianze delle persone.

