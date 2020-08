Treno deragliato, il convoglio impazzito viaggiava senza macchinista né capotreno a bordo

Il treno deragliato questa mattina in Brianza ha viaggiato per diversi km dalla stazione di Paderno Robbiate (Lecco) a quella di Carnate, senza personale di servizio a bordo. Secondo quanto precisato da Trenord in una nota, non ci sarebbero stati né macchinisti né capotreno a bordo del treno, mentre c’era un solo passeggero che ha riportato lievi contusioni.

“Per cause ancora da accertare il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate”, ha fatto sapere Trenord.

Secondo quanto scrive l’Ansa, la Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di ignoti, sul deragliamento. L'inchiesta è coordinata dal pm Michele Trianni e dal procuratore capo Claudio Gittardi. Gli inquirenti attenderanno la relazione della Polfer, che sta facendo accertamenti sul caso, e poi eventualmente effettueranno le iscrizioni nel registro degli indagati.

Il treno, con a bordo un solo passeggero (non è chiaro se Rfi sapesse della sua presenza a bordo), avrebbe percorso oltre 6 km fino a che i tecnici di Rfi avrebbero deciso di azionare lo scambio e farlo deragliare deviandolo su un binario morto in stazione a Carnate per fermarlo in “sicurezza”, evitando che potesse finire nel centro abitato. Ferito lievemente il passeggero, un 49enne che è stato portato in ospedale in codice verde per una contusione al ginocchio, mentre sembra siano stati ricoverati anche due macchinisti che sarebbero caduti rincorrendo il treno nella stazione di Paderno Robbiate.

Nello schianto, come ricostruisce MillanoToday, una delle carrozze ha sfondato una barriera e un muro e si è fermata a pochi metri dalle case. Dopo l’impatto con lo scambio, infatti, il convoglio è finito su un binario tronco terminando lì la propria folle corsa che per i primi 5 chilometri si è sviluppata su una tratta monobinario, attraversando quattro passaggi a livello.

Trenord ha fatto sapere che è stata istituita immediatamente una commissione interna per accertare “le cause e le responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio”.

