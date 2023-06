Detriti sui binari, deraglia treno carico di sostanze chimiche

Incidente ferroviario nei pressi del comune di Laveno Mombello, in provincia di Varese: un treno merci è deragliato a causa della presenza di alcuni detriti sui binari. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco: dalle prime informazioni sembra certo che il deragliamento sia dovuto alla presenza di alcuni sassi sulle rotaie. Le forti piogge delle ultime ore hanno fatto franare infatti una parte del terreno che ha invaso i binari.

Le squadre dei vigili del fuoco di Varese sono al lavoro dalle 9.20 di oggi, mercoledì 7 giugno, nella galleria ferroviaria Sasso Galletto, a Laveno Mombello (Varese), per lo svio della motrice e di un vagone carro cisterna, contenente sostanza infiammabile. Sul posto stanno operando anche esperti Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per la messa in sicurezza del carico. L'impatto con i detriti ha provocato l'uscita dai binari dei primi due assi del locomotore, mentre non ci sono state conseguenze per le altre 18 carrozze. Al momento non risultano persone ferite, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare il traffico ferroviario sulla linea.