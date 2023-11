Treno travolge camion sui binari, poi scoppia un incendio: due morti

Tragico incidente ferroviario in località "Thurio" di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Per cause ancora da accertare un convoglio regionale ha travolto un camion sui binari. Dopo l’impatto i mezzi hanno preso fuoco. I conducenti del treno e del camion sono morti nello schianto.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per accertare la dinamica dei fatti e per capire come mai il camion, su cui viaggiava solo il conducente, si trovasse sui binari. Il locomotore e il camion sono andati totalmente distrutti a causa delle fiamme mentre gli altri convogli del treno non hanno subito conseguenze. Nessuno dei passeggeri é rimasto ferito nell'incidente.

