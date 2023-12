Treno travolge e uccide un uomo e una donna

Due persone, un uomo e una donna, sono morte nella serata di ieri, lunedì 11 dicembre, dopo essere state travolte da un treno in aperta campagna. L'incidente è avvenuto sulla linea Mantova-Milano, nei pressi di un passaggio a livello in località Quattro Venti nel comune di Curtatone, alle porte di Mantova. Secondo i primi accertamenti, le vittime sarebbero due 50enni residenti nel Mantovano, legati da un rapporto affettivo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto e per stabilire se si è trattato di un gesto volontario, come sembra essere più probabile, o di un incidente.

Il convoglio passeggeri proveniva da Milano ed era diretto a Mantova. Il treno viaggiava a una velocità di 130 chilometri all'ora: dopo aver travolto le due vittime, la frenata si è conclusa poco oltre un passaggio a livello, in aperta campagna. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22: subito dopo il capotreno è sceso e, con l'aiuto di una torcia, ha cercato di capire che cosa fosse successo. La fitta nebbia e il buio hanno reso le ricerche ancor più difficoltose. In un primo momento sono state rinvenute delle tracce di sangue sui binari e poi, soltanto dopo mezzanotte, sono stati trovati i due corpi, nascosti tra le sterpaglie, non molto distanti dal luogo dell'impatto.

Il traffico sulla linea è stato bloccato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Polstrada, mentre gli altri passeggeri a bordo del treno sono stati trasferiti in autobus alla stazione di Mantova.

