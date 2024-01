Auto fuori controllo piomba sul marciapiede e travolge donna con tre bimbi piccoli

Stamattina a Trento una donna di 31 anni che stava spingendo il passeggino con il proprio neonato è stata investita da un'auto. L'incidente intorno alle 8 in via Einaudi. Con la donna cerano anche altri due bimbi. Secondo le primissime informazioni, la conducente di una Citroen C1 avrebbe perso improvvisamente il controllo della macchina, centrando la ragazza che stava camminando sul marciapiede.

Immediati l'allarme e i soccorsi. Sul posto sono arrivate nel giro di pochissimi minuti le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area, e cinque ambulanze. La 31enne e il neonato sono stati trasferiti d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Chiara. Non si conoscono, al momento, le condizioni dei feriti. Il violento schianto ha quasi distrutto l'auto. Sul marciapiede, poco lontano, è rimasto il passeggino travolto dal veicolo.