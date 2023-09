"Siediti con me": ragazzino abusato da un 42enne in un parco pubblico

Ha avvicinato un ragazzino con la scusa di chiedergli un'informazione e lo ha invitato a sedersi con lui su una panchina. Il giovane, per non mostrarsi scortese, ha accettato l'invito finendo per rimanere vittima di un abuso sessuale. I fatti sono accaduti il 31 agosto scorso, alle 11.30 del mattino, in un parco di Gardolo, a Trento. Qui, come riferito agli agenti della questura, la polizia ha arrestato un uomo di 42 anni, originario del Marocco, accusato di atti sessuali su minore.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 42enne avrebbe iniziato a parlare "a ruota libera" con il ragazzino, per poi accarezzargli la schiena fino a raggiungere le parti intime. L'uomo avrebbe continuato con gli abusi nonostante il giovane aveva acceso il cellulare facendo partire un video. Poi è stato raggiunto da altri due conoscenti con i quali ha iniziato a parlare in arabo.

Alle pressanti richieste del 42enne di avere il numero di telefono e di seguirlo in casa per consumare un rapporto sessuale, la vittima è riuscita a chiedere aiuto a due ragazzi che si stavano allenando, ancora seguito dal marocchino. Il ragazzino ha poi chiamato la sorella che a sua volta ha allertato il 112. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno identificato il presunto responsabile, già noto alle forze dell'ordine per rissa, resistenza a pubblico ufficiale, stupefacenti ed evasione. Ora si trova in carcere.

