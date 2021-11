No Green Pass, a Trieste salgono a 93 i contagiati: zona gialla vicina

Sono 93 i contagiati dal Covid che hanno partecipato alle manifestazioni no green pass a Trieste. Lo ha comunicato l'epidemiologo Fabio Barbone, a capo della task force del Friuli Venezia Giulia, nel corso di una conferenza stampa: "Sono persone che, al momento del tampone, hanno autodichiarato di avere preso parte a queste manifestazioni tra cui una parte minimale era li' per obblighi di lavoro. Sono per lo più soggetti non vaccinati, che, da quanto si vede nei video, erano seza mascherine, non operavano il distanziamento e sono state a contatto gomito a gomito per molte ore anche in situazioni che favoriscono il contagio, come cantare e urlare" ha chiarito il medico.

Piazza Unità d'Italia a Trieste non potrà essere teatro, fino al 31 dicembre, di manifestazioni di protesta. La decisione è stata comunicata dal sindaco Roberto Di Piazza e dal prefetto Valerio Valenti dopo l'impennata dei contagi.

"Siamo vicini alla zona gialla. E' un momento molto grave in cui non c'e' piu' rispetto delle regole, ora basta. Chiedero' il rispetto delle regole e lo faro' anche al limite della legge". ha detto il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza: "Quello che ho visto nelle ultime settimane - ha aggiunto - non solo ha danneggiato l'immagine della città ma rischia di farci tornare indietro e questo sarebbe una follia".

La petizione online dal titolo "Appello a Trieste. Perché Trieste è scienza, lavoro, cultura e responsabilità" vola verso le 20 mila firme. Lanciata dai presidenti della Svbg Mitja Gialuz e della CrTrieste Tiziana Benussi, la petizione è stata creata sulla celebre piattaforma change-org. "È nata l’idea che Trieste sia la capitale italiana dei no vax, dei no green pass e della cultura antiscientifica - affermano -. Trieste non è questo. E vuole dirlo a gran voce". Nel frattempo l'asticella si è alzata. Si guarda al muro delle 25 mila firme.

"Trieste è la capitale italiana della scienza e della scienza si fida. È una città che ha sofferto a causa di una pandemia che ha stroncato troppe vite, ha fatto soffrire tante persone e ha depresso l’economia. Trieste è una comunità di persone razionali, responsabili e consapevoli che possono uscire dalla tempesta soltanto tutte assieme. Ciascuna con un’assunzione di responsabilità verso le altre. Il vaccino ci restituisce la libertà continuano gli organizzatori -. La libertà di essere curati. La libertà di lavorare e di fare impresa. La libertà di studiare in classe e nelle università. La libertà di coltivare i propri interessi e di riprendere una vita sociale. La libertà di fare sport e di viaggiare. Chi combatte contro i vaccini e contro il green pass non deve mettere in pericolo queste libertà e la salute dei cittadini; non può danneggiare l’economia. La petizione chiama quindi a raccolta "la grande maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati, mettendo in sicurezza sé stessi e adempiendo un dovere di solidarietà sociale, scolpito nell’art. 2 della Costituzione e richiamato dalle massime autorità civili e religiose. È venuta l’ora della responsabilità. Di tutti".