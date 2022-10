Tromba d'aria e fiume di fango: si ribalta bus carico di passeggeri

Tragedia sfiorata sulla Palermo-Sciacca. Nella serata di ieri, venerdì 30 settembre, una violenta tromba d'aria si è abbattuta al confine tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento e un pullman che stava viaggiando sulla fondovalle si è ribaltato dopo essere stato investito da un fiume di fango. È successo nel tratto tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia, poco dopo Poggioreale. A bordo c'erano numerosi passeggeri le cui condizioni non destano comunque preoccupazione. Nell'impatto alcuni di loro sono rimasti contusi ma non hanno riportato traumi significativi. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autogrù per sollevare il mezzo. I passeggeri sono stati poi caricati su un pullman di passaggio.

"Tra le cause probabili dell'incidente - dicono dal dipartimento regionale della Protezione civile - ci sono vari fattori: l'allagamento del manto stradale, la fanghiglia, le pietre e tronchi sull’asfalto. Per fortuna nessun ferito grave. Immediato l’intervento di Anas, vigili del fuoco e carabinieri. I nostri volontari pure attivati sul posto. I passeggeri sono stati tratti in salvo e sono rientrati".

I sindaci: "Situazione drammatica"

La situazione tra le province di Palermo e Agrigento in queste ore è drammatica. L'area è stata investita da una bufera. Esprimono preoccupazione i sindaci di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, e Contessa Entellina, Leonardo Spera, due dei comuni flagellati dal maltempo. "La Palermo Sciacca è impraticabile - spiega Leo Ciaccio al sito Ansa.it -. La strada è invasa da un fiume d'acqua e fango. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. Diverse famiglie che erano nelle loro abitazioni ci hanno segnalato allagamenti e danni. Invitiamo tutti a non uscire in questo momento per precauzione e per consentire ai mezzi di soccorso di operare". Così invece Leonardo Spera: "La situazione è preoccupante. Invitiamo tutti a restare nelle loro case e a non mettersi in viaggio. Nella zona del bivio Gulfa, dove si è ribaltato l'autobus di linea, sono state inviate subito tre ambulanze e una gru che è al lavoro per risollevare il pullman. È ancora presto per fare una conta dei danni, ma sicuramente sono ingenti".

"I passeggeri sono tutti salvi"

