Tromba d'aria a Valmontone, danni a case e auto: "Tegole scaraventate ovunque"

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo il centro Italia, in particolare la provincia di Roma dove nella giornata di ieri, martedì 17 gennaio, una tromba d'aria si è abbattuta nella zona di Valmontone, causando disagi e danni, tetti divelti di molte abitazioni, ma per fortuna nessun ferito. Un pomeriggio di paura per gli abitanti della zona che hanno raccontato di "tegole scaraventate ovunque" dal forte vento, tra alberi caduti e danni alle abitazioni e alle automobili.

Centinaia le richieste di intervento in tutta la provincia, con le operazioni che sono andate avanti tutta la notte: le squadre dei vigili del fuoco di Roma sono al lavoro per la messa in sicurezza di edifici, taglio di rami, rimozione di tegole pericolanti ed altre tipologie di intervento legate al maltempo. Non risultano al momento persone evacuate. In corso anche verifiche su alberi pericolanti nella zona di Colle Fontana Vecchia.

Tromba d'aria a Valmontone: scuole chiuse

I vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro per mettere in sicurezza le zone coinvolte. Il forte vento ha danneggiato anche la sede dell'associazione protezione civile di Valmontone. Intanto, per la giornata di oggi, il Comune ha deciso per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia: "Un provvedimento che vista l’ora e le priorità in corso, non è stato possibile effettuare un sopralluogo nei plessi scolastici per constatare eventuali danni alle strutture. I tecnici comunali provvederanno domattina ad effettuare tutte le verifiche del caso per garantire il rientro in classe, giovedì 19 gennaio, in piena sicurezza".

Una situazione che rimane in continua evoluzione, come sottolinea il Comune su Facebook: "Va anche considerato che il bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica diffuso dalla Protezione Civile della Regione Lazio indica, per la giornata di domani, ancora maltempo con possibili fenomeni temporaleschi nel bacino di Roma. Una situazione meteo che, di fronte all’emergenza provocata dalla tromba d’aria, potrebbe creare seri disagi alla circolazione stradale nei momenti di entrata e di uscita degli alunni dalle scuole".

L'allarme del Comune: "Non uscite di casa"

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, come testimonia il post su Facebook del Comune di Valmontone: "Intorno alle ore 17, in diverse zone della città, una violenta tromba d’aria ha provocato seri danni alle abitazioni, ad alcune infrastrutture e alle auto in sosta. Per fortuna non si registrano feriti. Immediatamente è scattato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e diverse squadre della protezione civile che stanno intervenendo per comprendere l’entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio - si legge - Accanto ai volontari, presenti in strada anche il sindaco Alberto Latini e la vice sindaca Veronica Bernabei insieme all'ufficio tecnico comunale. Si raccomanda ai cittadini di non uscire di casa e di aspettare che la protezione civile riesca a raggiungere tutte le zone colpite per fare una stima di quanto accaduto. La tromba d’aria ha colpito in particolare le zone di via Gramsci, via Lanna via Don Alberto Proscio, Colle Belvedere, con un grosso cedro secolare che si è schiantato in via dei Pini ma la conta dei danni è soltanto all’inizio. I danni sono tanti e avanzeremo richiesta alla Regione Lazio per il riconoscimento dello stato di calamità naturale".