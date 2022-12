Violenta tromba d'aria: "Tetti scoperchiati, case e auto distrutte, famiglie evacuate"

Una tromba d'aria si è abbattuta questa mattina nel Crotonese, colpendo in particolare la zona del comune di Isola Capo Rizzuto tra le località da Marinella a Capo Rizzuto. Sono stati segnalati tetti di case scoperchiati e auto trascinate via dalla furia del vento. A quanto sembra i danni sono stati ingenti. I giornali locali parlano di tetti divelti, cancelli e recinzioni danneggiate. Molte le abitazioni rimaste senza energia elettrica.

In località Le Cannella un traliccio dell'energia elettrica sarebbe stato sradicato dal vento sfondando il tetto di un'abitazione per finire nel bagno di casa. Nessuno all'interno dell'abitazione sarebbe rimasto ferito.

"Il nostro territorio è in ginocchio: tetti scoperchiati, case e auto distrutte, famiglie evacuate. Chiediamo con urgenza l’intervento della Regione Calabria e del Dipartimento di Protezione Civile per una stima dei danni e una pianificazione degli interventi da mettere immediatamente in atto". È quanto dichiara in una nota la prima cittadina di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.

"Nel frattempo - ha detto la prima cittadina - stiamo predisponendo la dichiarazione di stato di calamità. Intanto ribadiamo la nostra vicinanza a tutte le famiglie colpite e ripetiamo che siamo a disposizione per ogni forma di aiuto. Siamo già in contatto con le strutture alberghiere per chiedere disponibilità ad ospitare famiglie evacuate".

Leggi tutte le altre notizie sull'homepage di Today