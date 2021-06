Troppo caldo per lavorare: la nuova legge dopo il bracciante morto di fatica

Dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e fino al 31 agosto in Puglia sarà vietato "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole"

"Vietato lavorare dalle 12.30 alle 16, in condizioni di esposizione prolungata al Sole". Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza regionale a tutela di tutti i lavorati "con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021" dopo anche quanto accaduto a Brindisi dove un bracciante agricolo di 27 anni è morto dopo aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature elevate.

Si tratta dell'ordinanza n.182, emanata con carattere di urgenza, per motivi di igiene e sanita? pubblica, e valida sull'intero territorio regionale "nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito di Inail e Cnr worklimate segnali un livello di rischio Alto".

Caldo, le previsioni per i prossimi giorni

Secondo il bollettino caldo del ministero della Salute Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria saranno tra oggi e domani le città più calde d'Italia e interessate dal massimo livello per "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive".

Il grande anticiclone africano che da molti giorni sta abbracciando quasi tutta l'Italia non ha intenzione di abbandonarla e anzi, da domenica diventerà sempre più forte. Da domenica i valori termici massimi cominceranno gradualmente ad aumentare al Centro-Nord e tra lunedì e mercoledì si potranno raggiungere picchi di 35-37 C sulle grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Roma, ma anche a Padova, Ferrara, Mantova. Al Sud, dopo una leggera stemperata, si torneranno a misurare valori superiori ai 40 gradi soprattutto su Puglia, coste ioniche, Calabria e Sicilia.