Trova una borsa con 8mila euro e la consegna al proprietario: "Ho ricevuto un semplice grazie"

Ha trovato una borsa contenente circa 8mila euro in contanti abbandonati su una panchina, poi ha fatto il giro della città per rintracciare il proprietario e consegnare l'ingente somma. Protagonista della vicenda un negoziante di intimo nella centrale via Santa Teresa degli Scalzi, a pochi massi dal Museo Mann, a Napoli. La storia è stata raccontata sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Lui si chiama Pino Mobilia ha un negozio di intimo a Santa Teresa degli Scalzi, proprio fuori casa di Giacomo Leopardi. Ieri, mentre era nel suo negozio vede una borsa su una panchina, la prende e inizia a chiedere ad un po' di gente di chi fosse, ma nessuno gli ha saputo dire niente. Allora la apre e nota che ci sono tantissimi soldi e anche dell'oro. Trova i documenti, rintraccia l'indirizzo del proprietario che l'aveva dimenticato. Si mette sullo scooter senza battere ciglio, va sotto casa lo citofona senza trovarlo. Chiede ai vicini e finalmente trova il legittimo possessore dello zaino, che gli risponde semplicemente grazie. Non si era neppure accorto dello smarrimento della borsa con all'interno oltre ottomila euro".

"Credo che per Giuseppe vada molto di più un semplice grazie da parte di tutto il popolo napoletano - ha aggiunto Borrelli - in quanto persona perbene, giusta e piena di valori. Hai dimostrato l'esatto contrario di quel brutto pregiudizio che alcune persone hanno dei napoletani. Pino, grazie per quello che hai fatto. Mi hanno segnalato questa bella storia che vorrei leggesse. Le persone perbene ci sono e ne sono tante. Molti hanno commentato in maniera negativa sui social, dando del ‘fesso’ a Pino o chiedendosi la provenienza di quel danaro, immaginando fosse frutto di qualche reato. Io invece voglio fare a Pino le mie congratulazioni personali, poiché si è reso protagonista di una vicenda che dovrebbe essere la normalità, ma purtroppo non tutti si sarebbero comportati allo stesso modo. Restituendo la borsa ad una famiglia che, a quanto apprendiamo, non è fatta da delinquenti come qualcuno aveva pensato, ha compiuto un gesto davvero nobile. Senza dubbio un esempio da seguire, perché solo con dei comportamenti rispettosi e solidali possiamo costruire una Napoli, una società, diversa e migliore".