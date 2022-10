Trova i ladri in casa e viene colto da malore: muore poco dopo in ospedale

Un pensionato 66enne di Favara, nell'Agrigentino, è morto per arresto cardio-circolatorio all'ospedale "San Giovanni di Dio" dove era stato trasportato in seguito ad un malore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, riferisce AgrigentoNotizie, l'uomo si sarebbe sentito male dopo essere rientrato in casa e aver trovato due ladri nella sua abitazione intenti a rovistare fra armadi e cassetti. All'atto della ricostruzione, davanti ai carabinieri, di cosa era successo e cosa aveva visto, l'uomo - inevitabilmente sotto choc - è stato colto da malore improvviso.

Il ricovero e il decesso

In via Saba, a Favara, è sopraggiunta una ambulanza del 118 che ha trasferito l'anziano favarese, in codice "giallo", al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Dopo qualche ora dal ricovero - secondo quanto apprende AgrigentoNotizie - , il sessantaseienne ha iniziato a stare male e a vomitare. All'improvviso, appunto, è sopraggiunto - per arresto cardio-circolatorio - il decesso.

I carabinieri di Favara stanno naturalmente ancora indagando sul tentato furto messo a segno nell'abitazione del 66enne. Già ieri è stata verificata la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza in zona. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma dopo la tragedia registratasi in ospedale, i carabinieri hanno, inevitabilmente, dato un impulso maggiore all'attività investigativa.