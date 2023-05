Ritrovata la 27enne scomparsa dopo aver denunciato una violenza: "Mi hanno stuprata di nuovo"

Mistero finito. È stata rintracciata la 27enne americana che era scomparsa nel nulla giovedì, giorno in cui aveva raccontato alla polizia locale di essere stata violentata. Gli agenti l'avevano soccorsa verso le 18 in via Cilea, a Milano, mentre vagava a bordo strada scalza e seminuda. Un po' in italiano, un po' in inglese, la giovane - che lavora in città come designer - aveva spiegato di essere stata stuprata in un parco ed era stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per tutte le verifiche del caso.

Prima che i medici potessero visitarla, però, si era allontanata dall'ospedale ed era praticamente sparita nel nulla. Almeno fino alla notte tra domenica e lunedì, quando i carabinieri della compagnia Porta Magenta l'hanno trovata in via Gaudenzia Ferrari.

A mettere i militari sulle sue tracce sono state alcune segnalazioni dei passanti che parlavano di una donna in stato confusionale in strada. La prima - che però non ha dato riscontro - è arrivata da via Previati, in zona Amendola. Poco dopo, verso mezzanotte, un'altra telefonata è arrivata da via Ferrari, dove effettivamente la 27enne è stata fermata e poi portata alla Mangiagalli.

Come già successo giovedì, anche ai carabinieri la donna ha parlato di una violenza sessuale, un secondo stupro di cui però non ha saputo fornire grandi dettagli. La designer, che sembra soffra di problemi psichiatrici e che non aveva segni di violenza evidenti sul corpo, sarà ora sottoposta a tutte le visite. È verosimile che nelle prossime ore gli agenti della polizia locale parleranno con lei per avere la sua versione sulla prima presunta violenza sessuale. Al lavoro anche i militari per verificare la sua nuova "denuncia".