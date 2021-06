Trovata morta una ragazza di 16 anni: si indaga per omicidio

E'stata ritrovata senza vita una ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, scomparsa ieri mattina, domenica 27 giugno 2021, quando si era allontanata dalla sua abitazione in provincia di Bologna senza dare più notizie. Si indaga per omicidio: in base a quanto si apprende, la giovane avrebbe ferite d'arma da taglio e altre lesioni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riportato anche da BolognaToday, il corpo è stato ritrovato intorno alle 17, a meno di un chilometro dall'abitazione della ragazza, nel territorio del parco dell'Abbazia di Monteveglio. A trovarlo, uno dei volontari impegnati nelle ricerche avviate dopo l'appello della famiglia. Non vedendo rientrare la figlia dopo ore, il padre, preoccupato, si era rivolto ai carabinieri, che si erano attivati subito per ritrovare la giovane. Al momento del ritrovamento, i militari si sono accorti che sul corpo della 16enne c’erano dei segni compatibili con arma da taglio. Non sono ancora chiari i motivi dell’allontanamento.

A dare notizia del triste ritrovamento nel pomeriggio è stato il sindaco della cittadina: "È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numero gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l'intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso".