Trovata senza vita in casa, aveva solo 16 anni

A Montefalcione, in provincia di Avellino, una ragazza di appena 16 anni è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione. Per la giovane, conosciuta e ben voluta da tutti in paese, non c'è stato nulla da fare. Vani i tentativi di soccorso. Che sia stato un malore o un incidente domestico, lo stabiliranno il magistrato di turno, il medico legale e i carabinieri prontamente intervenuti sul posto insieme ai soccorsi. Stando a quanto si apprende, potrebbe essere stato un incidente con la corrente elettrica a stroncare la giovane vita. Indagini in corso.