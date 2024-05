Trovata a vagare in autostrada, la ragazzina ritratta: "Non sono stata abbandonata da mia madre"

No, non sarebbe stata abbandonata dalla madre sul grande raccordo anulare, a Roma, dopo un cinque in latino (come lei stessa aveva raccontato). La ragazza di 16 anni soccorsa l'altro ieri, lunedì 27 maggio, da una pattuglia dei vigili urbani mentre si aggirava lungo la corsia d'emergenza dell'A90 ha ritrattato tutto. Non ci sarebbe stata nessuna lite in auto, ma una discussione con la mamma in casa in seguito alla quale la figlia sarebbe uscita di casa da sola. Come sia arrivata sul "raccordo", la grande autostrada a tre corsie che circonda la Capitale, non è affatto chiaro.

La 16enne dunque ha scagionato la madre, una 40enne, nei cui confronti era scattata la denuncia per abbandono di minori. Del caso sono state informate la procura di Roma e quella dei minorenni: starà agli inquirenti accertare cosa abbia portato la giovane a portarsi a piedi sul Gra.