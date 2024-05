Trovati a 106 metri di profondità i corpi di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano

Tragico epilogo. Sono stati trovati i corpi senza vita di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i due esperti sub che erano dispersi in mare da domenica nel sud della Sardegna. Le ricerche di Bianchelli, 56 anni, e Perniciano, 55 anni, andavano avanti senza sosta.

Da domenica, primo pomeriggio, erano scomparsi nel tratto di mare di Villasimius compreso fra l'Isola dei Cavoli e l'isola di Serpentara. L'allarme era scattato quando l'amico sulla barca di appoggio non li ha visti risalire. I due si erano immersi per posizionare una boa sul fondale vicino al celebre relitto della San Marco, un piroscafo affondato nella seconda guerra mondiale.

Stamane la svolta: sono stati avvistati dal robot della Marina Militare a 106 metri di profondità, e a 20 metri dal relitto. E' stato subito recuperato e riportato in superficie uno dei corpi, è in corso il recupero del secondo corpo. Le salme saranno trasferite al porto di Villasimius e poi all'Istituto di medicina legale del Policlinico a Monserrato (Cagliari) per l'autopsia, che potrebbe dare le prime risposte sulle cause della disgrazia. Si ipotizza un malore, ma servirà tempo per avere qualche certezza. Oggi a Villasimius è il giorno del dolore e dello sgomento.