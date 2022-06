Trovato morto in casa: il corpo legato a una sedia e incappucciato

Un uomo di 76 anni, Donato Montinaro, è stato trovato morto in casa a Castri di Lecce, nel Salento. Il corpo dell'uomo era legato ad una sedia e incappucciato. Il fatto di sangue è avvenuto in via Roma. A fare la macabra scoperta, nella mattinata, la collaboratrice domestica, intervenuta in casa, come da consuetudine, per prendere servizio. Una scena raccapricciante, che lascia ipotizzare subito una morte avvenuta in seguito ad una violenta rapina: toccherà, però, agli investigatori chiarire la dinamica e fare luce sull’accaduto.

Dopo lo choc, la donna ha allertato il 112: sul posto, sono immediatamente sopraggiunti i carabinieri della stazione di Calimera, insieme ai colleghi del reparto operativo, che hanno delimitato l’area del ritrovamento, avviando le indagini alla ricerca di elementi utili a risolvere il mistero.