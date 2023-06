Ragazzo trovato morto in strada: è stato ucciso di botte

Sarebbe stata picchiato a sangue e lasciato agonizzante in strada il giovane di circa 20 anni trovato morto questa mattina, intorno alle 5.30, lungo la provinciale 162 a Cornaredo, comune della città metropolitana di Milano. È stato un passante a dare l'allarme, avvertendo l'azienda regionale emergenza urgenza, arrivata sul posto con due equipaggi su un'ambulanza e un'automedica. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: era già in arresto cardiaco quando è arrivato il personale sanitario.

Cosa è successo? L'ipotesi che prende via via più consistenza tra gli investigatori che seguono il caso è che il giovane sia stato ucciso. Le lesioni sul corpo del ragazzo lasciano poco spazio a dubbi: siamo di fronte a una morte violenta.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico. I militari ora stanno indagando per capire come sono andate le cose e per identificare il giovane, che era senza documenti. Il ragazzo era scalzo (le scarpe sono state rinvenute non lontane dal corpo) e in posizione supina. Forse è stato picchiato altrove e poi abbandonato lì. Come riferisce MilanoToday il medico non ha trovato ferite d'arma taglio, né fori d'ingresso di proiettili. Il volto della vittima era tumefatto e sulle gambe c'erano dei lividi. Nelle tasche dei vestiti sono stati trovati un cellulare senza sim. Abbondanti tracce di sangue sono state rinvenute in un sacco a pelo, forse rifugio dell'uomo, trovato nelle vicinanze.

L'area dove è stato scoperto il cadavere è poco lontana dai boschi della droga della zona. I fari dei detective sono già puntati in quella direzione ma si dovrà cominciare con l'identificazione della salma. La sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo ha fatto i rilievi per tutto il corso della mattinata alla ricerca di ulteriori elementi che possano aiutare le indagini. Intanto le autorità giudiziarie hanno disposto l'autopsia sul cadavere.

