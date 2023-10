Trovato morto nel parcheggio, indagati sei carabinieri

Sei carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Modena per la morte di Taissir Sakka, tunisino 30enne, trovato la mattina del 15 ottobre in un parcheggio in via dell'Abbate. A presentare denuncia contro i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Modena è stato il fratello della vittima, Mohamed. Cinque militari dovranno rispondere di lesioni ai danni del fratello della vittima, mentre il sesto carabiniere indagato dovrà rispondere di morte come conseguenza di altro reato.

Il 15 ottobre era stata la stessa Arma modenese a diffondere una nota in cui si informava della morte del tunisino: veniva spiegato che in mattinata, nel parcheggio, il personale del 118 aveva soccorso un uomo senza fissa dimora, "constatandone invece l'avvenuto decesso". E che erano in corso "accertamenti finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica di una possibile caduta accidentale". Il 30enne tunisino, la sera precedente, era stata controllata in stato di ubriachezza in un locale della provincia", veniva evidenziato nella nota.

Gli elementi che non tornano

Appaiono però i primi elementi contrastanti. Dall'autopsia eseguita sul corpo della vittima, nella giornata di oggi 20 ottobre, è emerso un profondo taglio alla testa. L'uomo infatti è stato trovato morto nel parcheggio da un membro del dopolavoro ferroviario che ha sede proprio in via Nicolo dell'Abate. Il suo corpo era riverso a terra, tra due auto parcheggiate, con una profonda ferita alla testa.

Stando alla denuncia presentata dal fratello della vittima, Taissir e Mohamed sono stati raggiunti dai carabinieri in un bar di Ravarino, dove i due fratelli si trovavano in stato di ubriachezza molesta. Gli uomini dell'Arma avevano accompagnato in caserma i due fratelli nordafricani, poi rilasciati.

Le accuse mosse da Mohamed Sakka sono per questo pesanti. Famigliari e conoscenti del ragazzo avevano subito messo in dubbio l'ipotesi di una morte accidentale a seguito di una caduta, così come formulata dagli stessi Carabinieri anche a mezzo stampa. Mohamed avrebbe infatti fornito una versione dei fatti che ipotizza una notte di violenza. Versione che ora dovrà essere verificata con attenzione dagli inquirenti, in un caso che ovviamente assume contorni delicatissimi.

