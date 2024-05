Il trucco dei ladri per rubare indisturbati: "Hanno preso tutto, un lavoro perfetto in 10 minuti"

Pochi minuti per svaligiare tutto, agendo indisturbati. Prima hanno tolto la corrente dal contatore esterno dell'Enel, usando una chiave particolare, poi hanno forzato la porta per entrare: una volta all'interno del locale, hanno smontato la cassa automatica con un cacciavite per rubare tutti i soldi contenuti dentro, 5mila euro. Un blitz durato appena dieci minuti che le telecamere interne non hanno potuto riprendere, proprio perché messe fuori uso dai ladri che hanno tolto l'energia elettrica. Il furto è andato in scena da Small Pizza, una pizzeria al taglio e al piatto che si trova in viale della Vittoria a Jesi, comune della provincia di Ancona.

Il furto è stato commesso nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio da mani ritenute più che esperte. "Dei professionisti, perché hanno fatto un lavoro perfetto in dieci minuti - ha spiegato Marco Martellini, il titolare -. Ci hanno ripulito la cassa automatica che è stata forzata probabilmente con un cacciavite, gente che conosceva anche il suo utilizzo perché la nostra è una cassa particolare". Si tratta infatti di una cassa che costa 12mila euro e serve per non far maneggiare il denaro ai dipendenti, perché è il cliente ad usarla, introducendo o i contanti o il bancomat.

I ladri l'hanno smontata prendendo tutto il denaro all'interno. "Hanno disattivato le telecamere - aggiunge Martellini -, sapevano bene…". Per neutralizzarle hanno aperto il contatore Enel che si trova all'esterno della pizzeria, utilizzando una chiave che è in dotazione solo al personale Enel, poi hanno staccato la corrente a tutto il negozio per agire indisturbati.

La porta d'ingresso, che ha tre chiusure e sarebbe a prova di ladro, è stata forzata con un corpo contundente. La denuncia del furto è stata fatta ai carabinieri. È stata una dipendente ad accorgersi di tutto, ieri mattina alle 9, all'apertura della pizzeria.