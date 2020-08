Attenti alla truffa del bancomat guasto: il video diffuso dalla Polizia

La tecnica è semplice, ma purtroppo redditizia: mentre uno dei due distrae la vittima nel momento in cui sta per prelevare il denaro al bancomat, il complice con un’azione rapida afferra il denaro direttamente dallo sportello erogatore facendo credere alla vittima che si tratti di un malfunzionamento dello stesso.

Due cittadini francesi residenti a Marsiglia "professionisti" nel campo delle truffe e dei furti, in particolare alle persone anziane, in molti Paesi europei, sono stati individuati dai poliziotti di Massa Carrara e sono stati arrestati in Francia in cooperazione con la Police Nationale.

Gli investigatori per giungere alla sicura identificazione dei truffatori, oltre alla testimonianza della vittima, hanno acquisito e poi analizzato le registrazioni delle telecamere della videosorveglianza cittadina e, attraverso le immagini, li hanno “pedinati” riuscendo così a seguirne le tracce fino a ricostruire tutto il percorso effettuato per lasciare la città.

Nel caso della signora di Massa Carrara sono riusciti a sottrarle oltre 600 euro. I due malviventi arrestati con un mandato di arresto europeo emesso dall’Italia sono attualmente detenuti in Francia e sono in attesa di estradizione. In basso il video diffuso dalla Polizia di Stato che documenta la truffa messa in atto dai due malviventi.