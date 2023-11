La maxi truffa del bonus cultura: coinvolti oltre 600 ragazzi

Seicentoventi neodiciottenni in tutta Italia sono stati beffati e privati della possibilità di accedere al “bonus cultura”, il sussidio economico da 500 euro che da anni lo Stato mette a disposizione dei ragazzi e delle ragazze italiane che compiono 18 anni per acquistare prodotti e servizi culturali, come libri, corsi di formazione, biglietti per teatri, musei, concerti o abbonamenti ai quotidiani. Per questo la Procura di Trieste sta conducendo le indagini, dirette dal Sostituto Procuratore Pietro Montrone, su una vastissima truffa informatica continuata e pluriaggravata ai danni del Ministero della Cultura e di molte centinaia di neodiciottenni residenti in tutta Italia e titolari del cosiddetto "bonus coltura". Secondo le indagini, diverse persone hanno carpito le identità dei ragazzi appena maggiorenni fingendosi impiegati di Uffici Anagrafe comunali, "facilitatori" della procedura per il "bonus cultura", e hanno utilizzato i dati accedendo abusivamente alla APP18 predisponendo falsi voucher d'acquisto.

L'inganno è stato possibile semplicemente mediante attivazione di uno SPID con le vere generalità del singolo neodiciottenne ma con un provider diverso dal fornitore del servizio SPIO che era stato attivato dal singolo giovane: in tal modo gli autori delle truffe, valendosi di uno SPID apparentemente regolare perché rilasciato al vero nome del singolo beneficiario, hanno potuto effettuare gli acquisti da ditte, evidentemente costituite da complici. La truffa si aggira sui 300 mila euro.