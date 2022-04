Bassetti e la truffa delle creme miracolose: "Non vendo prodotti, non fatevi fregare"

Creme in grado di contrastare l'artrosi, prodotti per il cuore e un antiparassitario per curare il papilloma virus. Una serie di prodotti venduti online e pubblicizzati come se fossero stati inventati dal noto infettivologo Matteo Bassetti, che invece nascondono una vera e propria truffa. A denunciarla è stato proprio il direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook: "In questi giorni, ho ricevuto decine di mail con richiesta di informazioni per una crema - che io avrei inventato - per curare l’artrosi oltreché per un antiparassitario per la cura del papilloma e di altri prodotti per il cuore. Voglio ribadire che si tratta di truffe già denunciate alla Procura della Repubblica: io non ho inventato nulla di tutto ciò né tanto meno, sono promotore di questo prodotti venduti esclusivamente online".

Bassetti conclude la sua denuncia social chiedendo massima condivisione, oltre a ricordare agli utenti di prestare massima attenzione quando ci si trova di fronte a queste cure spacciate per miracolose: "Non fatevi fregare. Sono tutte notizie false".

In una recente intervista Bassetti aveva già spiegato di aver già denunciato la truffa agli organi competenti: "Il 21 gennaio scorso sia io che mia moglie, attraverso l'avvocato Rachele De Stefani, abbiamo denunciato tutto alla Procura della Repubblica, facendo presente che si erano appropriati della mia identità e avevano pubblicato un'intervista falsa con tutti dati falsi relativi a me e a mia moglie. Dopo di che io l'ho scritto su tutti i miei social, ma più di così non posso fare. La Procura è l'unica a poter fare qualcosa, ma finché non dà la delega alla Polizia postale per il blocco di tutto il sito rimane attivo e le persone vengono fregate".

"È una situazione imbarazzante - ha raccontato Bassetti - anche perché ogni giorno continuano ad arrivarmi decine di mail da persone che, avendo visto l'articolo online, mi chiedono informazioni, se è vero. Io gli spiego che è una truffa e poi giro le email al mio avvocato che a sua volta le gira alla Procura perché si muova. Ma su questo come su tante altre cose - sollecita l'infettivologo - c'è bisogno che la reazione degli organi competenti sia più rapida. Lo Stato dovrebbe cancellare questo sito e punire queste persone, invece tutto questo non avviene".