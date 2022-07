Come funziona la truffa del falso corriere

La chiamano "truffa del falso corriere". Un raggiro che ha già fatto registrare diverse vittime, come testimoniano le indagini e le denunce riscontrate dai carabinieri in diverse città italiane. C'è chi si finge un corriere che deve consegnare un pacco previo pagamento di un ordine online fatto da un familiare. Poi, intascato il denaro, fugge. E c'è chi prova ad ingannare non un anziano, ma direttamente un'azienda. L'ultimo caso è stato denunciato a Rovasenda (in provincia di Vercelli), dove gli autori della truffa hanno telefonato a un'azienda manifatturiera, dicendo di dover ritirare diversi capi di abbigliamento da consegnare a clienti. In realtà era un tentativo di frode.

Anche stavolta la truffa del falso corriere è stata scoperta dai carabinieri, che hanno denunciato due uomini con l'accusa di tentata truffa e uso di atto falso. Fondamentale è stata la segnalazione dei titolari della ditta al 112, dopo aver ricevuto una telefonata sospetta dai due impostori, incaricati - così hanno detto ai titolari - di ritirare abiti e accessori. I carabinieri hanno raggiunto la sede dell'azienda e hanno osservato da distanza l'arrivo di un furgone preso a noleggio, sul quale erano state contraffatte le targhe.

I due truffatori sono stati fermati prima che mettessero a segno il colpo. A seguito di controlli, uno dei due è stato trovato in possesso di piccole quantità di hashish.