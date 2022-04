Seduceva sconosciute che gli mandavano foto hot: costrette a pagare fino a 2mila euro

Una volta ottenuta la fiducia delle sue vittime, scattava la trappola e, sotto la minaccia di diffondere le loro immagini hard, si faceva pagare delle somme in contanti. Per questo i carabinieri hanno arrestato un extracomunitario residente in Veneto, accusato di estorsione aggravata e diffusione di immagino e video sessualmente esplicite ai danni di almeno sette persone. Un giro di affari quantificato dalla Procura in un totale di circa 120mila euro.

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, il raggiro avveniva in questo modo. Il truffatore agganciava le persone attraverso dei social network. Chattava con loro instaurando delle vere e proprie relazione di fiducia, anche se virtuali. Al punto che, le vittime, convinte di essere in una situazione di confort, si lasciavano andare alla condivisione di loro foto e video a luci rosse. Scattava così la trappola, che consisteva nella richiesta di somme di centinaia di euro per evitare la diffusione di quel materiale sui social.

Le indagini sono partite con la denuncia di un giovane gardesano che era stato contattato su una piattaforma social da una persona con un falso profilo. Con l'extracomunitario, il giovane ha scambiato immagini e video a contenuto sessualmente esplicito. La vittima ha poi ricevuto la richiesta estorsiva dietro la minaccia di diffondere le immagini sulle principali piattaforme social e ai suoi contatti. Ha così pagato 700 euro con una carta ricaricabile.

Carta poi bloccata dai militari, che hanno recuperato il denaro e lo hanno restituito alla vittima. Le indagini hanno anche consentito di scoprire la presenza di un complice, denunciato in stato di libertà, e altre sei vittime dello stesso ricatto, residenti in varie parti d'Italia, alle quali erano state estorte somme tra i 100 e i 2.000 euro.