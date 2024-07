La nuova folle truffa: uomo si "butta" sull'auto in corsa, ma alla guida c'è un carabiniere

Il "tuffo" sull'auto di passaggio, il finto incidente e il danno simulato agli occhiali. Poi la scoperta sulla persona alla guida del veicolo. Un uomo di 38 anni, un italiano con numerosi precedenti specifici, è stato denunciato lunedì mattina (15 luglio) a Milano con l'accusa di tentata truffa dopo aver cercato di raggirare, senza saperlo, un militare. È successo all'altezza di via Domenichino, in zona Amendola: qui il 38enne si è letteralmente "lanciato" su un'auto per convincere il guidatore di avergli urtato la mano. Si tratta di una tecnica simile a quella dello specchietto, ma mai registrata prima in questa versione nel capoluogo meneghino, perché di solito il truffatore si trova a bordo di una vettura.

Fatto sta che appena il conducente dell'auto è sceso, il pedone ha lamentato un forte dolore alla mano e ha cercato di fargli credere che nell'impatto i suoi occhiali si erano rotti, così da trascinarlo in un vicino negozio di ottica per farsene acquistare un paio nuovi. L'automobilista, in realtà un carabiniere in servizio al nucleo radiomobile, non è però caduto nel raggiro e ha immediatamente dato l'allarme ai colleghi, riuscendo poi a bloccare il 38enne, grazie anche all'intervento di una pattuglia della stazione Milano Porta Magenta che in quel momento passava in zona.

Stando a quanto poi ricostruito, l'uomo aveva atteso sulle strisce pedonali il passaggio della Honda C-hr del militare e, al momento giusto, si era "buttato" in strada colpendo lo specchietto retrovisore con un libro e un paio di occhiali. Al momento della perquisizione, nel borsello del truffatore sono stati trovati proprio degli occhiali, chiaramente già rotti.