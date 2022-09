La truffa dei lecca lecca per spillare soldi agli automobilisti: come funziona

Un comunissimo lecca lecca diventa "arma" per spillare soldi agli automobilisti. Succede a Napoli, dove la truffa dello specchietto è stata rivista e corretta in chiave dolce. Semplice il meccanismo: l'autore della truffa lancia lecca-lecca di una nota marca dal finestrino della propria auto contro i veicoli presi di mira, convinti dal rumore di avere urtato qualcosa i conducenti si fermano. A questo punto interviene lui lamentando di avere subito dei danni per un contatto in realtà mai avvenuto. I più ingenui per risolvere la cosa gli consegnano del denaro per riparare il danno.

A mettere in atto la truffa un pregiudicato 45enne, arrestato dagli agenti della polizia stradale Campania-Basilicata in flagranza. La polizia ha assistito al tentativo di truffa ed è intervenuta. La vittima prescelta era un professionista che viaggiava a bordo della sua Mercedes Classe B. L'uomo dopo aver sorpassato una Volkswagen Golf ha sentito un rumore provenire dalla parte posteriore del suo veicolo; subito dopo, è stato affiancato e bloccato dall'indagato. Il 45enne - secondo la ricostruzione della polizia - ha intimorito e costretto l'automobilista ad ammettere un incidente stradale, temendo ritorsioni. Quando però la vittima ha proposto di interessare la sua assicurazione per la liquidazione, il pregiudicato ha preteso il pagamento di 450 euro immediato. Costringendo la vittima a fare un prelievo al bancomat, non con sè l'intera somma richiesta. Proprio mentre stava consegnando la prima tranche di denaro, è intervenuta la pattuglia. Il 45enne adesso è in carcere.