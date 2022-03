Sottrae 130mila euro a un 80enne: arrestato direttore delle Poste

I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, hanno sequestrato due immobili di proprietà di un 40enne agrigentino direttore dell'ufficio postale di Palazzo Adriano, un Comune del palermitano, arrestato questa mattina per aver raggirato un anziano 80enne sottraendogli circa 130mila euro. Il direttore delle poste, in custodia cautelare agli arresti domiciliari, deve rispondere dei reati di sostituzione di persona, peculato e tentata estorsione. Oltre ad aver preso il denaro, l'indagato avrebbe poi minacciato la figlia della vittima se non avesse ritirato la denuncia ai carabinieri.

Secondo l'accusa, il quarantenne direttore dell'ufficio postale da circa cinque anni, avvalendosi della propria funzione, avrebbe aperto a nome della vittima, ignara di tutto, un nuovo libretto postale, sostituendosi all'80enne ed inducendo in errore gli operatori del servizio centrale di Poste italiane Spa. Successivamente, avrebbe trasferito circa 130.000 euro, dal libretto legittimamente intestato al pensionato a quello da creato da lui e dal quale, avendone la totale disponibilità, avrebbe sottratto la somma di circa 71.000 euro, versandola su un conto corrente bancario a lui riconducibile.

Quando ha saputo che il pensionato, accortosi dell'ammanco, aveva presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri, il direttore avrebbe minacciato la figlia dell'anziano cliente per costringerlo a ritirare la querela.