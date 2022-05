La truffa della finta raccolta fondi per i bimbi malati di tumore

"Aiutateci, raccogliamo fondi per i bambini malati di cancro". Con queste parole convinceva ignari e generosi cittadini a dargli del denaro, che però non andava ai bimbi. E' l'odiosa truffa architettata da un uomo di 40 anni, denunciato dai carabinieri di Ortigia (Siracusa).

Secondo quanto ricostruito, l'uomo quotidianamente si aggirava per le vie del centro storico avvicinando turisti e fedeli che si recavano in Cattedrale, raccontando loro di una presunta raccolta in favore di bambini ricoverati in Oncologia. Spacciandosi come volontario di un'inesistente onlus, si faceva consegnare i soldi. I militari, dopo servizi di appostamento, sono intervenuti in flagranza mentre il denunciato intascava banconote da 50 euro da due studenti di una scuola superiore in visita in città. Il denaro è stato restituito ai ragazzi vittime del raggiro, mentre il 40enne è stato accompagnato in caserma per essere denunciato.