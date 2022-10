Dà il tfr e 11mila euro per partecipare a un reality in tv, poi scopre tutto

Dopo averlo abbindolato gli hanno fatto credere che, se avesse pagato, lo avrebbero fatto partecipare ad un reality show grazie ai loro importanti agganci. Invece si trattava di una truffa e nei guai sono finiti due foggiani che ora sono indagati per truffa in concorso, mentre la vittima è un giovane piacentino. Secondo quanto emerso dalle indagini, quest'ultimo all'inizio del 2021 è stato contattato da un sedicente pr su un social network con la scusa della passione di entrambi per il mondo dello spettacolo. Poco dopo, il pr lo ha messo in contatto con il complice che si è finto un promoter di un noto reality show con conoscenze anche nel mondo della moda. Nel corso di un anno i due truffatori, attraverso continui contatti con i social network, secondo l'accusa sono riusciti a carpire l'assoluta fiducia del ragazzo il quale, dopo aver firmato un realistico quanto falso contratto con una tv, ha anche versato circa 11mila euro per garantirsi la partecipazione al programma e magari anche la vittoria.

Il tempo passava e in vista dell'ormai prossima messa in onda, la vittima stava anche lasciando il lavoro, versando il tfr ai due delinquenti. Dopo continui rinvii della partecipazione alla trasmissione, seguiti sempre da ulteriori richieste di denaro, la vittima si è resa finalmente conto che lo avevano ingannato e derubato, quindi ha sporto denuncia. A seguito degli accertamenti, anche tramite analisi della documentazione bancaria dei truffatori, la squadra mobile è riuscita ad identificarli e dare esecuzione ai decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico degli indagati, eseguite dalla mobile di Foggia.

Dalle perquisizioni e dalla successiva analisi dei supporti informatici sequestrati, sono poi emersi ulteriori e numerosi riscontri circa la truffa, nonché la preparazione di ulteriori tentativi di ingannare anche altre persone. Ai due è stato infine notificato l'avviso delle chiusura delle indagini preliminari.