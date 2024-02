Ci siamo incontrati su WhatsApp, ma era una truffa: così ho smascherato il soldato innamorato

Affascinante come un attore. Sensibile e accorto come il più tenero degli innamorati. Rassicurante e impeccabile come la divisa che indossa. E molto, molto ricco. Il soldato Brian è troppo bello, troppo generoso, troppo innamorato per essere vero. Infatti non esiste: dietro alla sua immagine (rubata) si nasconde uno dei tanti truffatori che da qualche angolo del mondo si collegano con falsi profili Facebook e Instagram per corteggiare donne che vivono momenti difficili e raggirarle. Un truffatore romantico che segue tutti i cliché, ma che questa volta è rimasto scottato. Perché dietro alla timida bibliotecaria che stava corteggiando su Facebook (e alla quale dopo 13 giorni di promesse di eterno amore ha tentato di estorcere oltre 6mila euro) in realtà c'era una cronista: io. Una copertura per raccontare da vicino come vengono messe a segno queste truffe.

L'approccio e subito il grande amore

Il primo approccio risale al 2 febbraio: da allora Brian Ronald, sedicente maggiore dell'esercito americano, originario di Venice (Florida) e di stanza ad Aleppo in Siria, ha scritto centinaia di messaggi. Love bombing, tecniche manipolatorie, attenzioni continue: trascritta su un file word la conversazione di Messenger occupa circa 100 cartelle. Per dire cosa? Bugie, un castello di finzioni con la finalità di portare la nostra bibliotecaria a pagare. Solo i soldi, infatti, in questa vicenda, sono veri.

Tutto inizia con un messaggio ingenuo: "Non ci conosciamo, ma possiamo essere buoni amici". E ancora: "Faccio parte dell'esercito americano. Sono un padre single di 2 ragazzi di 11 e 14 anni". Passano le ore, la bibliotecaria racconta il suo lavoro nella sezione dedicata ai ragazzi dove organizza letture e visite guidate per i più piccoli. Vive in un mondo di romanzi e appare ingenua.

Il finto soldato chiede un numero di cellulare, per chattare su Whatsapp: l'obiettivo è quello di avere sempre sotto controllo la vittima. Poi messaggi d'amore a ruota libera e domande per accertarsi di quanto la donna sia manipolabile.

Il 5 febbraio, dopo decine e decine di messaggi, la dichiarazione d'intenti: "Voglio una donna con cui poter passare il resto della mia vita dopo il mio pensionamento tra meno di un mese. Posso trasferirmi in qualsiasi paese del mondo in cui ho trovato la mia vera anima gemella". E l'indomani quella d'amore: "Sarò sempre lì per te per farti compagnia, e tornerò a casa non appena andrò in pensione. Onestamente mi piaci davvero". Sono trascorsi solo 5 giorni di conoscenza virtuale quando lui getta l'esca più grossa, chiede la prova d'amore: "Accetterai me e i miei figli a casa tua?".

La bibliotecaria, che racconta di essere separata e di vivere da sola in campagna con il suo amato gatto, acconsente. E la truffa decolla, tra messaggi d'amore e promesse di un incontro ("Dammi solo la possibilità di entrare nella tua vita e vedrai quanto ti amerò", "Prometto di non deluderti mai, ti amerò come mai prima d'ora"). La conversazione appare però un canovaccio già scritto, ripetuto forse migliaia di volte in lingue diverse.

Non sono mancate le avance più pesanti: "Vieni a fare la doccia con me?", "Vuoi che ti dica le fantasie che ho per noi?". Ma la pudica bibliotecaria ha declinato le offerte: avrebbero potuto portare a scambi di foto e messaggi compromettenti, come quelli utilizzati nelle sextortion, ovvero le estorsioni con la minaccia di pubblicare contenuti a sfondo sessuale che riguardano le vittime.

La richiesta dei soldi: oltre 6mila euro

L'epilogo arriva dopo pochi giorni ed è degno di un film di spionaggio. Finalmente il bel Brian ottiene il "congedo" e racconta un segreto alla sua amata, implorandola di non tradirlo: "Sono stato ricompensato con 3,8 milioni di dollari. Ho raccolto il denaro, ora è nascosto nel mio ufficio qui nel mio campo base, temo perché le persone intorno a me potrebbero saperlo e mi uccideranno". Insomma al soldato hanno consegnato un vero e proprio tesoro, ma tenerlo al campo base è una terribile minaccia. E così la truffa è servita: il maggiore chiede alla donna se può inviarle quei soldi, per sicurezza. Lei acconsente: alla fine si tratta solo di ricevere un pacco. Fornisce un indirizzo (falso) e un numero di telefono (vero) per essere contattata dal vettore ed entro 48 ore dovrebbe ricevere il pacco milionario. Il 15 febbraio arriva la richiesta di soldi: il pacco del soldato è bloccato in Turchia, il destinatario deve pagare 6130 euro per farlo arrivare in Italia. Brian inizia a sollecitare la sua amata: "Paga, riprenderai i soldi quando ricevi il pacco". I suoi "Paga subito" sono intercalati da messaggi d'amore. Un pressing crescente. Alla fine la bibliotecaria gli dice di aver fatto un bonifico e lui chiede la ricevuta.

La storia d'amore finisce così: profilo Facebook bloccato e sipario.

Il conto in banca dietro la truffa

Ma chi è il soldato Brian? E come capire che ci si trova di fronte a una truffa? In realtà in questi casi gli indizi sono tanti e palesi, ma spesso la vittima viene raggirata così bene da non riuscire ad aprire gli occhi di fronte alla realtà. Il profilo del soldato Brian, ad esempio, indica nell'indirizzo Facebook un nome totalmente diverso: https://www.facebook.com/rizzushaik. Basta poi una ricerca in rete per scoprire che la foto del militare è un'immagine rubata a un manager statunitense, Michael J. Pratt di Dallas, ceo di un'azienda di marketing. Le sue foto sono state utilizzate centinaia di volte dagli scammer, i truffatori, in Francia, in Germania, in Italia e negli Stati Uniti. E ancora: un rapido controllo eseguito da esperti informatici ha mostrato che l'ip del dispositivo digitale utilizzato dal finto soldato era collegato a una Vpn (ovvero una rete virtuale privata utilizzata per scambiare contenuti rimanendo anonimi) di Francoforte. Come se non bastasse il codice Swift, indicato per il bonifico internazionale, era sì relativo a un conto di una banca della Turchia (Stato dove erano trattenuti i soldi), ma era intestato a una donna: Mercy Jepngetich, nome anche questo probabilmente inventato. Perciò i soldi sarebbero partiti da Arezzo per arrivare in Turchia e poi, come ha appurato la polizia postale dopo tante indagini, essere suddivisi in altri conti esteri oppure investiti in bitcoin e sparire senza lasciare più traccia.

Le truffe romantiche in Italia Il modus operandi del soldato Brian è ormai "un classico". I truffatori romantici, come hanno accertato gli agenti della polizia postale in numerose indagini, cercano di stringere rapporti virtuali con donne che si trovano in momenti difficili della loro vita. Persone che lottano con depressione, malattie oncologiche o croniche e invalidanti, vedove o separate o divorziate, gravate da situazioni familiari complicate. Gli scammer si fingono militari, ma anche medici o professionisti, si appoggiano a vari social network, fanno leva spesso su sentimenti di pietà e compassione. L'obiettivo è uno solo: raggirare le vittime e portarle ad accreditargli cospicue somme di denaro. Nel 2021 queste truffe sono aumentate del 118 per cento e in quell'anno le somme di denaro incassate dai malintenzionati hanno sfiorato in Italia i 4 milioni e mezzo.

Come è andata a finire davvero

Alla fine, il soldato Brian ha alzato bandiera bianca. Ha smesso di scrivere messaggi su Whatsapp. Fino all'ultimo ha sostenuto di essere una persona vera, ha inviato documenti palesemente falsi (come si vede dalle foto), ha risposto alle accuse della finta bibliotecaria incolpando i commilitoni "che volevano rovinare la loro storia perché anche loro innamorati di lei". E poi, così come era apparso, è scomparso nel nulla.